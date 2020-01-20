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  4. Türk bilim insanları magnezyumun ağrıyı azalttığını kanıtladı

Türk bilim insanları magnezyumun ağrıyı azalttığını kanıtladı

İZMİR HABERLERİ  | 20.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın öncülüğünde deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmada, magnezyum sitratın vücudun bağışıklık sistemini dengeleyerek ağrıyı azalttığı tespit edildi - Prof. Dr. Harzadın: - "Magnezyum sitrat sadece ameliyat öncesi değil aslında her türlü ağrı kontrolünde kullanılabilir. Çalışma sonunda magnezyum sitratın vücudun bağışıklık sistemini dengeleyerek ağrıyı 3'te 1 oranında düşürdüğünü tespit ettik"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde bir grup bilim insanı, deney hayvanları üzerinde yaptığı çalışmada, magnezyum sitratın bağışıklık sistemi dengesini düzenleyerek ağrıyı azalttığını belirledi.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın ve ekibi, kas ve enerji sistemi için gerekli olan magnezyum ile ağrı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla bilimsel çalışma başlattı.

Üniversitenin laboratuvarında gerçekleştirilen araştırmada, ağız yoluyla "magnezyum sitrat" verilen deney hayvanlarının ağrıyı daha az hissettiği tespit edildi.

Prof. Dr. Harzadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, magnezyumun insanlarda özellikle ameliyat ağrıları konusunda faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

Ağızdan alınan magnezyum takviyesine ilişkin daha önce benzer bir araştırma bulunmadığını ileri süren Harzadın, "Ameliyat sırasında damar yoluyla verilen magnezyumun operasyon sonrası ağrıları kontrol etmesiyle ilgili birtakım veriler var. Ancak damar yoluyla verilmesiyle tansiyonu düşürme gibi yan etkilere sebep olduğu için bu çok tercih edilen bir durum değil." diye konuştu.

Harzadın, magnezyumun sadece ağrıyı azaltmadığını, aynı zamanda bağışıklık sistemini de dengelediğine işaret etti.

- "Pek çok doktorun işine yarayabileceğini düşünüyorum"

Hastaya ameliyattan 3-4 saat önce magnezyum vererek ağrıyı daha az hissetmesini ve operasyon sonrası iyileşmenin daha hızlı olmasını sağlanabileceğini dile getiren Harzadın, şöyle konuştu:

"Magnezyum sitrat sadece ameliyat öncesi değil aslında her türlü ağrı kontrolünde kullanılabilir. Çalışma sonunda magnezyum sitratın vücudun bağışıklık sistemini dengeleyerek ağrıyı 3'te 1 oranında düşürdüğünü tespit ettik.

Günümüzde morfin gibi ilaçların ameliyat sonrası ağrı kontrolü için kullanıldığını biliyoruz. Bunun da tansiyon düşüklüğü, bağırsak faaliyetlerinin azalması gibi yan etkileri olabiliyor. Dolayısıyla magnezyum sitrat kullanımının ağrı kontrolünde pek çok doktorun işine yarayabileceğini düşünüyorum."

Ameliyat öncesi hastaların yemek yiyemeyeceğini bu nedenle ağrıyı azaltmak için ağızdan gıda takviyesi yoluyla magnezyum alımının mümkün olabileceğini ifade eden Harzadın, çalışma sonuçlarını uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlayarak dünyaya duyuracaklarını sözlerine ekledi.

- Magnezyumun depresyon olasılığını azalttığı tespit edilmişti

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın ve ekibi daha önce magnezyum malat ve magnezyum asetil taurat bileşenleri ile deney hayvanlarında çalışma yapmıştı.

Biological Trace Element Research adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, magnezyumun anksiyete düzeyini düşürdüğü, depresyon olasılığını da azalttığı belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Deney Laboratuvar Nazan Uysal Harzadın

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