YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı

Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı

19.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun: - "Biyonik kulak kullanan hastalar gürültülü ortamda işitmede, konuşulanları ayırt etmede biraz zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle verimliliği artırmak gerekiyordu. Bizim daha önce yaptığımız çalışmalara dayanarak bulduğumuz mekanizma şu anda mevcut mekanizmalardan çok farklı bir çalışma"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, tasarladıkları ve patentini aldıkları buluşun hasta uygulamalarındaki ilk sonuçlarında, işitme cihazlarında verimliliği yüzde 15 artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Uzun, merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Bulut, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ataş ve Dr. Öğretim Üyesi Eyyüp Kara ile işitme problemi olan hastalara yönelik "Koklear İmplantta Spatial Seçiciliği ve Konuşmayı Ayırt Etmeyi Artırmak İçin Yeni Bir Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi" çalışmasını gerçekleştirdi.

Türk bilim insanlarının başarılı çalışması Avustralya Patent Enstitüsünden 2021 yılı başında uluslararası patent aldı.

Prof. Dr. Uzun, AA muhabirine, işitmede mevcut yardımcı protezlerin verimliliğinin istenen düzeyde olmamasından yola çıkarak iç kulakta farklı frekanslara sahip seslerin birbirinden ayırt edilmesini yeni bir mekanizma ile açıkladıklarını belirtti.

Uzun, buluşun, mevcut teknolojilerdeki temel çalışma prensibini ve buna bağlı olarak yazılımsal algoritmayı ve donanımı değiştirdiğine dikkati çekti.

Etik kurul onaylarının alınmasının ardından buluşun hastalarda denenmeye başlandığını ve sevindirici sonuçlar alındığını anlatan Uzun, şöyle devam etti:

"Biyonik kulak kullanan hastalar gürültülü ortamda işitmede, konuşulanları ayırt etmede biraz zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle verimliliği artırmak gerekiyordu. Bizim daha önce yaptığımız çalışmalara dayanarak bulduğumuz mekanizma şu anda mevcut mekanizmalardan çok farklı bir çalışma. Bunun üzerine kurguladığımız ve patentini aldığımız bu işlevi etik kurulun onaylarından sonra hastalar üzerinde denemeye başladık. En son aldığımız erken verilere göre oldukça olumlu ve yüz güldürücü sonuçlar elde ettik. İlk veriler mevcut verimliliği yüzde 15 daha artırdığı yönünde."

Prof. Dr. Uzun, ilk verilerde elde edilen başarının umut verici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tabii bu eski sisteme göre kurgulanıp, programlanıp kullanan hastalarda yapılan bir çalışma. Bizim proglamamız üzerine 3 hafta sonraki verilere dayanan bir sonuç. Başlangıçtan itibaren yeni programlama yöntemimize göre uygulanırsa çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. O yüzden şu anda çok mutluyuz, çok umut verici sonuçlar aldık. Bu implantların kullanımına başlandığında beyinde bir alışma süreci meydana geliyor. Bu süreci eski yönteme göre alışmış kişilerde yüzde 15 başarıyı almak bile büyük bir başarı. Baştan itibaren yeni programlamaya göre alınmış olsa beyin ona daha da alışacak ve bu iyileşme oranı daha da yükselecek diye öngörüyoruz. Şu anki verilerimiz de bunu destekliyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıEdirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edirne Namaz Vakitleri 19 Kasım Cuma

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
13:04
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Edirne Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Cuma

Sağlam Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Gölemen Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.