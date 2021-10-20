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Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'ten "böbrek bağışı" çağrısı:

20.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eskiden diyalize bağlanan hasta sayısında yılda yüzde 6-7 artış vardı. Şimdi onu yüzde 2'lere düşürdük. Devletin bu konuda tutumu, sağlık politikası gayet iyi. Hatta 'Avrupa'daki hastanelerle, diyaliz merkezleriyle boy ölçüşüyoruz' diyebiliriz. Yeter ki böbrek nakilleri sayılarımız biraz daha artsın" - "Eğer bir ülkede yaklaşık 23 bin kişi böbrek nakli bekliyorsa ve nakiller 3 bin 800, 4 binlerdeyse, sıkıntı var demektir"

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yeni tip koronavirüs (Kovid–19) sürecinde böbrek bağışında azalma yaşandığını vurgulayarak, herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Türk Böbrek Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen, pilot il olarak Kırklareli'nde başlayacak projenin tanıtım toplantısı için kente gelen Erk, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlık politikaları ve çalışmaları açısından dünyada sayılı ülkelerden olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 62 bin kişinin diyalize bağlı hayatını sürdürdüğünü belirten Erk, 23 bin kişinin ise böbrek nakli için beklediğini kaydetti.

Son yıllarda böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlanma oranının yüzde 10'lardan yüzde 2'lere düştüğünü anlatan Erk, "Eskiden diyalize bağlanan hasta sayısında yılda yüzde 6-7 artış vardı. Şimdi onu yüzde 2'lere düşürdük. Devletin bu konuda tutumu, sağlık politikası gayet iyi. Hatta 'Avrupa'daki hastanelerle, diyaliz merkezleriyle boy ölçüşüyoruz' diyebiliriz. Yeter ki böbrek nakilleri sayılarımız biraz daha artsın." dedi.

Erk, salgın öncesi 2019 yılında yaklaşık 3 bin 800 böbrek nakli yapılırken, salgın sürecinde nakillerin 2 bin 800'lü rakamlara düştüğünü ifade etti.

- Organ naklinin dini yönü cuma vaazlarında anlatılacak

Organ bağışını arttırmak için çeşitli çalışmalar, duyurular yaptıklarını ifade eden Erk, İstanbul Müftülüğünün iş birliğiyle organ nakillerinin dini yönünün cuma vaazlarında anlatılacağını dile getirdi.

Erk, "Bunun için özellikle dini açıdan oluşmuş birtakım kaygıları bertaraf edeceğiz. Üzerinde çalıştığımız en önemli konu bu. Eğer bir ülkede yaklaşık 23 bin kişi böbrek nakli bekliyorsa ve nakiller 3 bin 800, 4 binlerdeyse, sıkıntı var demektir." ifadelerini kullandı.

Erk, birinci, ikinci ve üçüncü derecede sinsi seyreden böbrek hastalıklarıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için elimizden geldiği kadar tuz, şeker, unlu mamuller ve sigara tüketimini azaltmaya çalışacağız, sivrisinekle bataklıkta mücadele edeceğiz." dedi.

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