Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu'nun adı Kastamonu'da spor salonuna verildi

Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu'nun ismi, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki spor salonuna verildi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp merkezinde teknik kurul ve merkez hakem komitesi toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda 2024 Olimpiyatları hazırlıklarını da görüştüklerini anlatan Gözgeç, "Ocak ayından sonra bütün takımlarımızın kamp startını vereceğiz. Onun çalışmasını ve ön kararlarını almak için buradaydık. Çok değerli, yıllarca Türkiye şampiyonu olmuş, Uluslararası dereceler yapmış Nuri Eroğlu aynı zamanda bizim teknik kurul başkanımız. Onun da ismini buradaki spor salonuna veriyoruz." dedi.

1968 ve 1980 yılları arasında boks yapan Eroğlu ise adının spor salonuna verilmesinin gururunu yaşadığını belirterek, "Son zamanlarda boksta da büyük başarı elde ettik. Olimpiyatlarda dereceler elde ettik. Bunlar gurur verici olaylar. Federasyon Başkanımızın boks milli takım kampındaki boks salonuna benim adımı vermiş olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Ahde vefa olarak çok güzel bir uygulama yapmış bulunuyor. Beni memnun etti, gurur vesilesi oldu. Böyle anılmak, takdir edilmek güzel bir duygu." diye konuştu.

