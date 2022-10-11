Türk cimnastiği dünya şampiyonasına "az hata, çok madalya" hedefiyle gidiyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Milli Takımı adına başarılı geçen sezonu, İngiltere'nin Liverpool kentinde 29 Ekim-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanarak taçlandırmak istediklerini söyledi.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'in ev sahipliğinde 7-9 Ekim'de 24 ülkeden 98 sporcunun katılımıyla 5'incisi düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, 10 milli sporcunun madalya mücadelesi verdiğini anımsattı.

Organizasyonda önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Çelen, "Sporcularımızın 8 madalya alarak İstiklal Marşı'nı okutmaları bizim için inanılmazdı. Ülkemizi bir kez daha gururlandırdığımız için çok mutluyuz. Sezonun, Liverpool'daki dünya şampiyonası öncesi son Dünya Challenge Kupası'ydı. Bizim için önemli bir test yarışması oldu. Dolayısıyla öz güvenimiz daha da artmaya başladı." diye konuştu.

- "Türkiye artık cimnastikçilerden çok umutlu"

Çelen, Türk cimnastiğinin son yıllarda elde ettiği başarılarla tarihinin en başarılı dönemini geçirdiğini vurguladı.

Artistik Cimnastik Milli Takımı sporcularının dünya arenasında üst sıralara yerleştiğine dikkati çeken Çelen, "Türkiye artık cimnastikçilerden çok umutlu, beklentisi fazla. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonları çıkarttık. Olimpiyat madalyası kazandık. Yine inşallah önümüzdeki dünya şampiyonalarında finallere kalarak madalyaya uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelen, yoğun bir sezon geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası serilerinin hepsinden madalyalar ve altınlar aldık. En önemlisi tabii dünya şampiyonası... Avrupa şampiyonasında bireyselde hem ikinci hem üçüncü, takımda da üçüncülük elde ettik. Artistik erkeklerde ilk elemeyi geçmiş olduk ve dünya şampiyonasına takım olarak gidiyoruz çünkü Avrupa'nın ilk 13 takımı dünya şampiyonasına gidiyor. Bu başarılı sezon inşallah yılın sonundaki dünya şampiyonasında da taçlanır. Cimnastik küçük hataları affetmeyen bir branş. Umut ediyorum ki en az hatayı bizim sporcularımız yapar ve yine madalyaları alarak ülkemizi gururlandırırlar."



