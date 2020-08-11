YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Türk Dağı’nda bal sağımı başladı

Türk Dağı’nda bal sağımı başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.08.2020 08:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Türk Dağı’nın eteklerinde üretilen organik geven balının sağımı başladı.Türkiye’nin en kaliteli balları arasında yer alan, Sincik ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen Sincik Geven Balı, lezzetini geven çiçeğinden alıyor.Uzun yıllardan beri ailecek arıcılıkla uğraştıklarını belirten Aziz Öztürk, “Uzun yıllardan beri ailece arıcılıkla uğraşıyoruz.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Türk Dağı’nın eteklerinde üretilen organik geven balının sağımı başladı.
Türkiye’nin en kaliteli balları arasında yer alan, Sincik ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen Sincik Geven Balı, lezzetini geven çiçeğinden alıyor.
Uzun yıllardan beri ailecek arıcılıkla uğraştıklarını belirten Aziz Öztürk, “Uzun yıllardan beri ailece arıcılıkla uğraşıyoruz. Büyüklerimizden devir aldığımız bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Her yıl Haziran Ayı’nın 15’inden itibaren arılarımızı Türk Dağı’nın yamaçlarındaki Teşikan Yaylasına getiririz. Arılarımızın 2 bin 300 rakımlı Türk Dağı’nın yamaçlarında yetişen geven bitkisi ve çeşitli çiçekten elde etikleri balı tüketicilere sunuyoruz. Bu yıl Ramazan Bayramı’nda yaşanan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle geven çiçeği zarar gördü, dolayısıyla bu yıl bal rekoltesi biraz düşük. Tahminen geçtiğimiz yılın yarısı kadar üretim yapabildik. Tüketiciler kaliteli bal tüketmek istiyorlarsa bildikleri tanıdıkları üreticilerden bal alsınlar” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:32
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Bilen Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.