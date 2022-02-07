Türk Dermatoloji Derneği evde yapılan kozmetik uygulamalara karşı uyardı

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, son dönemde, dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaların amatörce evlerde yapıldığını ve bunun sağlığı tehdit ettiğini bildirdi.

Kartal, internetten satın alınarak evde amatörce yapılan kozmetik uygulamalarla ilgili Dernek Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgınıyla çevrim içi alışverişin yaygınlaştığını, yiyecekten, kozmetiğe çok sayıda ürünün alışverişinin internet sitelerinden yapılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Pelin Kartal, internetten giyim alışverişi yapar gibi dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler, siğil ilaçlarının satın alındığını ve evlerde uygulandığını ifade etti.

Kartal, cilt altına yapılan "dolgu" gibi uygulamaların da evlerde amatörce yapıldığını belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Komplikasyon riskinin en aza indirilmesi için dolgu maddelerini yakından tanımak, klinik deneyim sahibi olmak ve dolguların uygulanma sınırlarını bilmek son derece önemliyken, amatörce yapılan uygulamalar sağlık sorunlarına neden oluyor. Kimyasal peeling yaparak yüzünde yanıklar oluşan ve kliniklere, hastanelere başvuran çok hastamız var. İnternette çok ucuza satılan ancak içinde zararlı pek çok madde barındıran cilt beyazlatma ürünleri de son derece tehlikeli boyuta ulaşmış durumda. Başta cilt tonunu açan bu ürünler bir süre sonra cildin daha da kararmasına neden oluyor. Ancak bundan da öte içlerinde barındırdıkları steroidler, civa, hidrokinon maddeleri, vitiligoya, kansere ve böbrek, karaciğer fonksiyonlarında zehirlenmeye neden olabiliyor. Türk Dermatoloji Derneği olarak dermatolog gözetiminde ve eczanelerde satışı olan ürünlerin kullanılmasını öneriyoruz."

-"Alerjik reaksiyondan güneş yanığına bir çok komplikasyon görülüyor"

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, televizyonlarda "güzellik uzmanı" sıfatıyla önerilerde bulunan kişileri dinleyerek ve bitkisel yağ karışımı yaparak yüzüne uygulayan ve zarar görenler olduğunu bildirdi.

Kartal, "Alerjik reaksiyondan güneş yanığına bir çok komplikasyon görülüyor. Uzmanlığı olmayan kişilerin konuşmalarını veya yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyor ve önermiyoruz." dedi.

-"Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez"

Siğil ilaçları ile yapılan uygulamalarda da kalıcı iz riski bulunan kimyasal yanıkların oluşabildiğini belirten Prof. Dr. Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kozmetik ürünlerden gerçek anlamda faydalanabilmek için kişisel ihtiyaçların bir uzman tarafından belirlenmesi gereklidir. Yanlış kozmetik ürün seçimi ve uygulaması alerjik reaksiyon, akne, egzama, renk değişikliği, doku kaybı, yanık gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Türk Dermatoloji Derneği olarak uyarıyoruz, dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin. Cildiniz değerlidir ve uzman hekimlere emanet edilmelidir. Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez, cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat yaratabilir."

