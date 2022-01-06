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  4. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım'dan Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama:

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım'dan Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama:

06.01.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı, ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan ile güçlü dayanışma içinde bulunduklarını, ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan'da meydana gelen olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazakistan'da yaşanan olayların, ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanmasının en önemli beklentileri olduğunu belirten Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak, kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz. Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesini kullandı.

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