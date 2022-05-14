Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında yayıncılıkta iş birliği olanakları görüşüldü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı, tematik panellere devam ediyor.

İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker'in moderatörlüğünde, "Türk Dünyasının Ortak Gelecek Vizyonu Işığında Yayıncılıkta İş Birliği Olanakları" başlıklı panel düzenlendi.

Eker, Türk Devletleri Teşkilatı ve üye ülkeler arasındaki ilişkilerin mihenk taşlarından olan medya ve iletişim alanında iş birliğinin güçlenmesi için işletilen birçok mekanizma olduğunu ifade etti.

Medya ve iletişimin dinamik bir alan olduğuna, bu dinamik alandaki hızlı gelişmelerin önemli imkan ve fırsatlarla birlikte çeşitli tehdit ve zorlukları da beraberinde getirdiğine işaret eden Eker, bu fırsatları ortak faydaya dönüştürme ve zorluklarla ortak mücadele etme adına gerçekleştirilen toplantıların somut çıktılara da dönüştüğünü dile getirdi.

Mücahid Eker, "Türk devletleri arasındaki yakınlık, yayıncılık alanında da yansıma buluyor. Yayıncılık alanında hala ciddi bir iş birliği potansiyeli var. Ortak adımlarla bu ilişkileri yeni dönemde daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Komitesi Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, akademide, sivil toplum alanında 1990 sonrası bağımsızlıklarını kazanan Türk devletlerinin bir arada olması için birçok platform oluşturulduğunu söyledi.

Attar, Türk tarihinin büyüklüğüne dikkati çekerek "Hiç şüphesiz engin bir coğrafyanın, şerefli bir milletin ve çok büyük medeniyetlerin var olmasında izi bulunan Türkler için çok sayıda eser yazıldı. Bugün buradaki platformun ana konu olarak belirlediği yayıncılık ve gelecekte atılacak olan adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunmak isterim. Ciltlerle yazılmış onlarca kitaptan daha çok ses getirmiştir 'Çırpınırdı Karadeniz' eseri, Cengiz Aytmatov'un eserleri ve dombranın telinden süzülen ve kalbimize merhem gibi gelen o sözler. Yayıncılık bir Türk'ü bir kelimeyle harekete geçiren önemli bir etkendir. O nedenle bunu önemsiyorum. Bu yayıncılığın esası ve mayası hiç şüphesiz tarihimiz ve kültürel derinliğimiz olmalı. Batı'nın Oscar ödülü alan filmlerine baktığımızda hiçbirinin mesajsız olmadığını görüyoruz. Konu her ne olursa olsun ana mesaja hizmet eder. Onun için devlet milliyetçiliğinin ön planda tutulması medeniyete hizmettir. O medeniyet de edebiyat kaynağını milletten alır." diye konuştu.

Yayıncılık alanında bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığına işaret eden Attar, "30 sene, tarih için kısa bir süredir. Fakat bizim gibi bağımsızlığa hasret Türk milleti için uzundur. Ne yazık ki bu 30 yıl zarfında 'bizim' diyebileceğimiz bir yayıncılık örneğini ortaya koyamadık." dedi.

TRT AVAZ Genel Koordinatörü Sedat Sağırkaya ise Türk dünyasına hizmet için bu tür toplantıların çok önemli olduğunu söyledi.

Dünya dengelerinin ve siyasetin her gün yeniden şekillendiğini aktaran Sağırkaya, "Bu durum, Türk dünyasının daha iyi ilişkiler kurmasını zorunlu kılıyor. Milli benliği korumak ve güçlendirmek için Türk kültürüne daha fazla önem verilmeli. TRT AVAZ da bu amaca yönelik yoğun ve planlı bir çalışma yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağırkaya, yayın akışlarının hazırlanmasında içerik beklentilerini göz önünde bulundurduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu içeriklerin tamamını Türk dünyasında iş birliği yaptığımız kanallarla paylaşıyoruz. Değer ve duyguların ortaklığı gibi Türk dünyasının amaçlarına yönelik gayret sarf ediyoruz. Türk dünyasına özgü kültür, sanat, siyasi ve ekonomik gelişmelerin yer bulduğu tek televizyon kanalı olarak yayın hayatımıza devam ediyoruz."

Kazakistan Radyo Televizyon Kurumu Başkan Yardımcısı İlhamzhan İbragimov, Kırgızistan Enformasyon Politikası Müdürlüğü Lisans Kontrolü Birim Amiri Bektur İbragimov ve Özbekistan Ulusal Televizyon ve Radyo Kurumu Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Laziz Djuraev de ülkelerinde kamu yayıncılığı adına yapılan çalışmaları anlattı.

