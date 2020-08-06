Türk doğal taşına değer katma yarışına 398 proje ortak oldu

Kabe’den Beyaz Saray’a, dünyanın en büyük havaalanlarından ünlülerin malikanelerine dünyanın en prestijli projelerini süsleyen Türk doğal taşına daha fazla katma değer katmak amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasında, Türk doğal taşına değer katma seferberliğine 398 proje ortak oldu.

Pandemi döneminde evde kalan mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrencileri ve mezunları Türkiye’nin ihracatta öne çıkan ürünlerinden doğal taşa daha fazla katma değer kazandıracak tasarımlara imza attı. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen, Amorf Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına toplamda 398 başvuru olurken, profesyonel kategorisinde 202, öğrenci kategorisinde ise 196 dosya dereceye girmek için yarışacak.

Türkiye’nin dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olduğunu, Ege Bölgesi’nin doğal taş ihracatında lider konumda bulunduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye’nin doğal taşlarının işlenmiş ürün olarak ihracatını artırmak ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Jüri üyelerinin eserlerle ilgili değerlendirmelerinin devam ettiği bilgisini veren Kaya, “İlk yıldan alınan dosya başvuru sayısının ve niteliğinin fazlalığı bizleri şimdiden ikinci yılımız için çok heyecanlandırıyor. EMİB, AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları buluşturacak bir platform oluşmayı amaçlarken, doğal taş ihracatında rekabet gücünü artıracak ve tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin gelişime de öncü olacak” şeklinde konuştu.