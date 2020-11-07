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Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Çağrışımlar” konulu resim yarışması sonuçlandı.Denizli Ülkü Ocaklarının düzenlediği 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarda ‘Türk Dünyası Kavramının Oluşturduğu Çağrışımlar’ konulu resim yarışması sonuçlandı.

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Çağrışımlar” konulu resim yarışması sonuçlandı.
Denizli Ülkü Ocaklarının düzenlediği 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarda ‘Türk Dünyası Kavramının Oluşturduğu Çağrışımlar’ konulu resim yarışması sonuçlandı. Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Türk dünyasının birçok yerinden katılımın olduğu bu yarışmada dereceye girenlerin belgeleri ve ödülleri kendilerine ulaştırılacaktır. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Türk Dünyası Birimimize ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcımız sayın Deniz Güzelay beyefendi, bu yarışmada Kazakistan’dan bize destek sağlayan Shyryn Kaunanova ileannesi Beketayeva Riza Şakankızı, Yakutistan Saha Elinden ile Aşkın Kuray’a teşekkür ederim” dedi.
Resim yarışmasında, Türkiye’den katılan 10 yaşındaki Lütfiye Ece Öztürk, Kazakistan’dan 15 yaşındaki Tomiris Kıdırmollaeva, 10 yaşındaki Ayım Maratova, 15 yaşındaki Mağcan Maratov, 9 yaşındaki Gauhar Törehan, ile 13 yaşındaki Nurdana Murathanova ve Saha Cumhuriyeti’nden 8 yaşındaki Aiza Titova dereceye girerek ödül almaya hak kazandılar.

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