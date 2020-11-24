Türk Dünyası Kültür Başkenti Resim Sergisi Trabzon’da açıldı

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Trabzon Temsilciliği tarafından düzenlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti Resim Sergisi Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde düzenlendi.

Sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kazakistan Kültür eski Bakanı ve Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP il Başkanı Bekir Sıtkı Tarım Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu ve katılımcılar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Trabzon Temsilcisi Saim Adanur, Trabzon’un 2021’de Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya aday olduğunu belirtti.

Sergide konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise “Trabzon’un 2021 ama bir şekilde formülasyonla 2022 yılında ağırlıklı faaliyetlerini, aktivitelerini yapacağı şekilde Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına layık görülmesi hususu bizimde gönülden arzu ettiğimiz ve desteklediğimiz bir husustur. Ve Büyükşehir belediye başkanı olarak büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin desteklerinin tam olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Trabzon bence çok doğru bir seçim olur, çok doğru bir tercih olur. Trabzon binlerce yıllık tarihi ile tarih severlerin, eşsiz doğal güzellikleri ile, tabiat varlıklarıyla macera severlerin ve gizemli mabetleri ile inananlarına çok özel imkanlar sunan büyük bir şehirdir. 4000 yıllık geçmişi ile medeniyetlerin buluştuğu, medeniyetlere eşik atlatan bir coğrafyadır Trabzon. Ve bir liman şehri olarak binlerce yıldır hep dünyaya açık olmuş, yüzünü hep dünyaya açık kılmış bir şehirdir. Başka kültürlerden başka insanlardan sürekli kültürel ekonomik etkileşimler içerisinde bir önemli dünya şehridir Trabzon. Ve bu şehrin şimdi çok önemli organizasyon olan Türksoyun liderliğinde Türk dünyası kültür başkenti unvanını alması hakikaten bizim için çık büyük şeref olacaktır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergiyi gezerek Türk Dünyası Kültür Başkenti olan illerin fotoğraflarını incelediler.

