Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı Projesi ile 55 bin kitap ulaştırıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Karabağ'da büyük zafer kazanan Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Şuşa kenti başta olmak üzere diğer şehir kütüphanelerine bağışlanmak üzere Azerbaycan'a bu yıl içerisinde 10 bin kitap bağışı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (İLESAM) düzenlenen "Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı ve Kitap En Sağlam Köprüdür Konferans Programları Projesi"nin ikincisi çevrimiçi olarak düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Milli Kütüphane'de Etkin Kütüphane Stüdyolarından katıldığı programdaki konuşmasında, konferans programları projesi ile Türkiye'nin dil, din, kültür ve gelenek bağı olan gönül coğrafyasındaki ülkelerle kitapların oluşturduğu bir köprünün kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Bugüne kadar bu proje ile Bakanlığın öncülüğünde ve Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla, hikaye, roman, masal, şiir, deneme, biyografi, anı, gezi yazısı, antoloji ve araştırma-inceleme türleri ağırlıklı kültür, sanat, tarih, bilim-teknik, eğitim, sağlık, kişisel gelişim gibi birbirinden farklı konuları içeren eserler bağışladıklarını belirten Yavuz, şunları ifade etti: