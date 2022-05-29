Türk Dünyası Vakfından "parkta yoga yapanların engellendiği" iddialarına yanıt:

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda "yoga yapan kadınların engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyaretçilerden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerektiği belirtildi.

Halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün parkta planlı sportif faaliyetler yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "Diğer kurum ve kuruluşların parkımızda sportif faaliyet talepleri de değerlendirilmektedir. Bu sebeple mevcut uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu, izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu haberin gerçekleri yansıtmadığını, bu haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eskişehir'in 2013 yılında "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla Türk Dünyası Vakfınca yaptırılan Dede Korkut Parkı, 2014'te açılmıştı.

