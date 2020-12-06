Türk Dünyasından ezgiler evlere taşındı

Osmangazi Belediyesi, Ulukök Müzik Gurubu’nun ‘Türk Dünyasından Ezgiler’ temalı konserini sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak, Azerbaycan’dan Özbekistan’a, Gagavuzya’dan Kırgızistan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan Türk yurtlarının türkülerini, Osmangazililerin evlerine taşıdı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kültür sanat etkinliklerini iptal eden Osmangazi Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden birtakım etkinlikleri vatandaşların evlerine taşıyor. Bugüne kadar Balkanlar’dan Kafkaslar ve Orta Doğu’ya kadar Türk dünyasına yönelik birçok etkinliğe imza atan Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele günlerinde bu etkinlikleri, sosyal medya hesapları üzerinden evlerinde kalan Osmangazliler ile buluşturuyor. Hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerindeki Osmangazililerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak adına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ulukök Müzik Gurubu’nun ‘Türk Dünyasından Ezgiler’ temalı konseri, Osmangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı.

Ulukök Müzik Gurubu, yaklaşık bir saat süren konser süresince Doğu Türkistan’dan Macaristan’a, Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya ve Orta Doğu’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya ait Türk yurtlarının ezgilerini seslendirildi. Kaltuk Davulu, komuz, murinhur, bağlama, kaval ve dombra gibi geleneksel Türk müzik aletleri ile hem çalıp hem de söyledikleri Azerbaycan, Özbekistan, Gagavuzya, Kırgızistan, Moğalistan ve Türkistan yörelerine ait birbirinden güzel Türküleri Osmangazililerin evlerine taşıyan gurup üyeleri, konseri takip eden dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu.

