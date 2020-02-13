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Türk dünyasından nörologlar Antalya'da MS kongresinde buluştu

ANTALYA HABERLERİ  | 13.02.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya: - "MS hastalığıyla ilgili soydaşlarımızla nasıl ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşacağız"

Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı, merkezi sinir sistemini etkileyen Multipl Skleroz (MS) hastalığının tedavisiyle ilgili son gelişmeleri ele almak ve çevresel boyutunu değerlendirmek üzere Antalya'da bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Turizm Belek Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl ikincisi düzenlenen, "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresi başladı.

Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'den nörologların da aralarında olduğu 250 bilim insanı, MS hastalığındaki son gelişmeleri, tanı ve yeni tedavi yöntemlerini, bunun kliniğe yansımalarını ve çevresel boyutunu değerlendiriyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, yedi ülkeden bilim insanlarının kongreye ilgi gösterdiğini, Türk Cumhuriyetlerinden bilim insanlarıyla MS'i tartışacaklarını söyledi.

MS'in tanısında zorlukların yaşanabildiğini anlatan Demirkaya, "MS'i tarif ederken genetik zeminde çevresel etmenin tetiklemesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Aynı genetiği paylaştığımızı düşündüğümüz soydaşlarımızdaki durumu bilmiyoruz. Bu soydaşlarımızda çevresel etmenin MS'i nasıl tetiklediğini bilmiyoruz. Bunları gözlemleyebilmek için toplantı düzenledik." diye konuştu.

Bundan sonra her yıl farklı bir ülkede kongreyi düzenleyeceklerini ifade eden Demirkaya, hastalığın mevcut durumu, gelecekte nelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini vurguladı.

MS hastalığında doğru ve zamanında tedavinin önemine işaret eden Demirkaya, "MS hastalığıyla ilgili soydaşlarımızla nasıl ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşacağız." dedi.

Kongre, 16 Şubat'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi

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