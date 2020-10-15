Türk ebeveynlerin yüzde 43'ü çocuklarının "paylaşım bilgisinden" emin değil

İSTANBUL(AA) - Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırması, Türkiye’deki ebeveynlerin yüzde 43'ünün çocuklarının hangi bilgilerini herkese açık olarak paylaştığından emin olmadığı sonucunu ortaya çıkardı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırmasının sonuçlarında,en popüler sosyal ağlar kullanım oranına göre yüzde 83 Instagram, yüzde 73 Facebook, yüzde 56 YouTube ve yüzde 29 Twitter olarak sıralanıyor. Ebeveynler de bu değişimin hızına ayak uydurmaya söz konusu medyalara kaydolmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 63'ü çocuklarıyla sosyal medyada arkadaş oluyor ve hatta sosyal medyadan sohbet ediyor. yüzde 16'sı ise sosyal medya üzerinde sohbet etmeden arkadaşlığını sürdürüyor.

Ebeveynlerin yüzde 43'ü çocuklarının sosyal medya hesabında hangi bilgilerin herkese açık olduğundan emin değil. Bu nedenle çocukların hobilerini, yaşlarını, akrabalarının isimlerini, kesin coğrafi konumlarını, yaşadıkları evin fotoğraflarını ve buna benzer kişisel bilgileri paylaştıklarını bilmiyorlar.