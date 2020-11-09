Türk edebiyatçılarının isimleri "Edebiyat Yolu"nda yaşatılıyor

İZZET MAZI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açılışı yapılan ve "Edebiyat Yolu" adı verilen Kahramanmaraş-Göksun arasındaki kara yolunda Türk edebiyatının önde gelen isimleri yaşatılıyor.

4 milyar 671 milyon liraya mal olan ve 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye, seyahat süresini de 80 dakikadan 41 dakikaya düşüren yolda seyahat edenler, bir yandan yolun keyfini çıkarırken diğer yandan da Türk edebiyatının önemli isimlerini güzergah üzerinde görüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir süredir kısmen trafiğe açık olan ve cumartesi günü resmen hizmete sunulan yolda 11 çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan, tünel ve viyadüklere Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Ali Kutlay ile Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimleri verildi.