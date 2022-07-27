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Türk Eğitim Derneği ve Marmara Bilge Okulları'ndan kurumsal eğitim danışmanlığı alanında iş birliği

27.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: - "Onlarca okulumuzun dışında, organizasyon, danışmanlık hizmetlerimiz var. Çünkü sorumluluğumuz Türkiye'nin her yerinde, her noktasında nitelikli eğitimi sağlamaktır"

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) ve Marmara Bilge Okulları, kurumsal eğitim danışmanlığı çatısı altında bir araya geldi.

Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı.

Bu kapsamda Kocaeli-Darıca'nın nitelikli eğitim kurumlarından Marmara Bilge Okulları ile eğitim danışmanlığı alanında iş birliği yapıldı. Gençliğin nitelikli eğitimini önceliğine alan iki kurum, Darıca'da dünya standartlarında bir eğitim için çalışacak.

İş birliğine ilişkin İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair detaylar paylaşıldı.

- "Sorumluluğumuz Türkiye'nin her yerinde nitelikli eğitimi sağlamak"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, TED olarak üzerlerine almış oldukları sorumluluğun bilinciyle devletle beraber çok çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlar için daha iyi bir yaşam standardını sağlamanın yolunun eğitimden geçtiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Onlarca okulumuzun dışında, organizasyon, danışmanlık hizmetlerimiz var. Çünkü sorumluluğumuz Türkiye'nin her yerinde, her noktasında nitelikli eğitimi sağlamaktır." dedi.

Marmara Bilge Okulları Kurucusu İsmail Kurt ise TED ile danışmanlık iş birliği gerçekleştirdiklerini aktararak, "TED ülkemizin eğitimine önemli katkılar sağlamıştır. Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Programıyla beraber biz de TED ailesine katılmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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