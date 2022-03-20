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  4. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Nevruz Bayramı mesajı:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Nevruz Bayramı mesajı:

20.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nevruz, her fırsatta devletimize ve milletimize meydan okuyan bölücü terör örgütü mensuplarının paçavralarıyla meydanlara inip hain emellerini sergiledikleri sahne olamaz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Nevruz, her fırsatta devletimize ve milletimize meydan okuyan bölücü terör örgütü mensuplarının paçavralarıyla meydanlara inip hain emellerini sergiledikleri sahne olamaz." ifadelerini kullandı.

Geylan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milli kültürünün en müstesna günlerinden Bahar Bayramı'na erişmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Türk dünyasının her yanında aynı ülkü, inanç ve temennilerle karşılanan Nevruz'un nesillerdir heyecanla kutlandığını kaydeden Geylan, Nevruz'un dirilişin, birliğin, dirliğin günü olduğunu aktardı.

Nevruz'un Türk milletinin güzide değerlerinin yaşatıldığı milli bir bayram olduğuna dikkati çeken Geylan, şunları kaydetti:

"Nevruz, her fırsatta devletimize ve milletimize meydan okuyan bölücü terör örgütü mensuplarının paçavralarıyla meydanlara inip hain emellerini sergiledikleri sahne olamaz. Nevruz etnik ayrışmalara, siyasi tartışmalara malzeme yapılamaz. Nevruz, ayrıştırıp bölenlerle, ötekileştirenlerle, eli kanlı terör örgütleriyle anılamaz. Türk milletinin milli hasletlerini koruyan, bu güzide kültür mirasının taşıyıcısı olan milletimizin her bir ferdi, inanıyoruz ki Nevruz gibi kadim bir değerin manasının yitirilmesine fırsat vermeyecektir."

Geylan, Nevruz ateşinin bütünleştirici kutlu ruhunun, eğitim çalışanları aracılığıyla nesilden nesile aktarılacağını, Türklüğün diğer kadim değerleriyle yaşatılacağını vurguladı.

Talip Geylan, Nevruz Bayramı'nın Altaylar’dan Tuna’ya, Doğu Türkistan’dan Kerkük’e, Kırım’dan Halep’e zulüm altında olan tüm Türk illerinin müreffeh yarınlara kavuşmasına ve dünya barışına ulaşılmasına vesile olmasını diledi.​​​​​​​

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