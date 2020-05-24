Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Huzur ve sıhhat içerisinde, bela ve musibetlerden kurtulduğumuz nice bayramlara kavuşabilmek niyazıyla tüm inananların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Geylan, mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan’ı daha geride bıraktık. Sabır ayı olan Ramazan’ı yaşamayı nasip eden ve nihayetinde bayrama kavuşturan rabbimize sonsuz şükürler olsun. Küresel salgın nedeniyle bu yıl Ramazan’ı buruk tamamladık, teravih namazlarımızdan ve gönüllerimizin hasbihal ettiği kalabalık iftar sofralarımızdan yoksun kaldık" ifadelerini kullandı.

Geylan, şunları kaydetti:

"Şimdi de camilerimizde coşkuyla bayram namazlarımızı kılamadan ve töremiz gereğince sevdiklerimiz ve akrabalarımızla kucaklaşamadan mahzun şekilde bir bayram eda ediyoruz. Bu kutlu bayram günlerinin insanlık alemine musallat olan salgının sona erdiği, ülkemizde sükunetin sağlandığı ve milletimizin daha müreffeh olduğu yarınlara vesile olmasını temenni ediyorum. Huzur ve sıhhat içerisinde, bela ve musibetlerden kurtulduğumuz nice bayramlara kavuşabilmek niyazıyla tüm inananların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum."

