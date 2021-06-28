Türk firmaları uluslararası fuarlarda "Küresel Fuar Acentesi" ile boy gösterecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca (BTSO) hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi (KFA), Ticaret Bakanlığı tarafından "Yurt Dışı Fuar Düzenleme Yetki Belgesi" alarak Türkiye adına dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlara milli katılım organizasyonu düzenleyebilecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından Bursa iş dünyasının sektörlerin en önemli uluslararası fuarlarına katılımlarını sağlamak üzere hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi (KFA), Ticaret Bakanlığı tarafından milli katılım organizasyonu düzenleme yetkisi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmek ve dünya ihracatından daha fazla pay almak isteyen firmalar için temel koşullardan birinin uluslararası fuar organizasyonlarına katılım olduğunu bildirdi.

Gelişmiş ülkelerin, üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıyarak zenginleştiğini vurgulayan Burkay, bu anlayışla 2013 yılında hayata geçirdikleri KFA'nın ihracat odaklı kalkınma hedeflerinin örnek projesi haline geldiğini kaydetti.

BTSO üyelerinin KFA öncülüğünde dünyaya açıldığını ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almaya başladığını belirten Burkay, şöyle devam etti:

"BTSO olarak, KFA ile bugüne dek 7 binden fazla üyemizi dünyanın dört bir yanında düzenlenen en prestijli fuarlarla buluşturduk. 200'den fazla yurt dışı programına imza attığımız projemizle Bursalı firmalarımız uluslararası etkinlikler konusunda büyük bir deneyim kazandı. Projemiz sayesinde Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünya üzerinde neredeyse ulaşmadık coğrafya bırakmayarak, üyelerimizin yeni ticaret köprüleri oluşturmasına imkan sağladık. Son 8 yıllık dönemde bin 300'den fazla yeni ihracatçı firma kazanmamıza öncülük eden KFA, ihracatın Bursa'nın ekonomik büyümesine öncülük eden en önemli unsurlardan biri olmasını sağladı."

- "Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz"

Burkay, KFA'nın Ticaret Bakanlığı tarafından aldığı yetkiyle artık milli katılım organizasyonları düzenleyebileceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Güçlü organizasyon becerisi, fuarcılık alanındaki deneyimi ve uzman personeliyle KFA, firmalarımızın yurt dışı fuarlara etkili ve güçlü organizasyonlarla katılımlarını sağlamaktadır. Her geçen yıl hizmet çıtasını yukarıya taşıyan KFA, milli katılım organizasyonlarını da en başarılı şekilde gerçekleştirecektir. Bu kapsamda milli katılım düzenleyeceğimiz fuarları belirlemek üzere üyelerimize yönelik bir anket çalışması başlattık. KFA ile Türk firmalarını dünyanın farklı bölgelerindeki hedef pazarlarla buluşturarak, kentimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz."

