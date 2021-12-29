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Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu toplandı

29.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu toplandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliğinin birlikte oluşturduğu Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu, Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk katıldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı çalışma grubu toplantısına, TFF Danışmanı David Elleray de çevrim içi olarak katıldı.

Kısa, orta ve uzun dönem çalışma esaslarını belirlemek üzere bir süredir değerlendirmeler yapan çalışma grubu, MHK'nin yapısı ve işleyişi, Türk hakemliğinin organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR kullanımı ve eğitimleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

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