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Türk futbolseverler FIFA Dünya Kupası'na kadar maça doyacak

19.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig, FIFA Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünden 13 Kasım'a kadar 100'e yakın maç yapılacak - Bu süreçte 36 maç oynanacak Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, 13. haftada Galatasaray-Beşiktaş ve 14. haftadaki Medipol Başakşehir-Galatasaray müsabakaları ön plana çıkıyor - Avrupa kupalarında Türk takımları iki farklı kulvarda toplam 8 maça çıkacak - Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. ve 4. eleme turlarında toplam 53 karşılaşma yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk futbolseverler, Katar'da 20 Kasım Pazar günü başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesinde Spor Toto Süper Lig'de yapılacak maçlar, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleriyle adeta futbola doyacak.

Bu yıl ilk defa kış mevsiminde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm futbolseverler tarafından hissedilmeye başlarken, kupa öncesi yerel ligler ve Avrupa kupaları da birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

Türkiye'nin yer almayacağı Dünya Kupası öncesinde, Türk futbolseverler, birbirinden heyecanlı organizasyonlarda birçok karşılaşmayı takip edecek.

Dünya Kupası sebebiyle ara verilecek Spor Toto Süper Lig'de, söz konusu bölümde 4 hafta oynanacak ve bu süreçte her hafta 9 müsabakadan 36 mücadele yer alacak.

Türkiye Kupası'nda devam eden 3. eleme turunda bugün ve yarın 26 maçı takip edecek taraftarlar, dikkatini daha sonra kupada 8, 9 ve 10 Kasım tarihlerindeki 4. Eleme Turu'na çevirecek. Söz konusu organizasyonun 4. Eleme Turu'nda toplamda 27 müsabakaya çıkılacak.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, katıldıkları organizasyonlarda kader maçlarına çıkacak. Türk takımları bu süreçte Avrupa'da toplam 8 karşılaşma yapacak.

Türk futbolseverler, bahsi geçen süreçte Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 97 müsabakayı takip etme fırsatı yakalayacak. 14. haftanın ardından Süper Lig'e ara verilmesiyle Dünya Kupası öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın da 2 hazırlık maçına çıkması bekleniyor.

Alt liglerde ise Dünya Kupası arası verilmeyecek ve heyecan devam edecek.

- Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi zirve mücadelesi veren takımlar kritik maçlara çıkacak.

Söz konusu süreçte ligin 11. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak.

Ligde zirve yarışı veren iki takım Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, 22 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Sezonun 13. haftasında ise derbi mücadelesi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray, Beşiktaş'ı 5 Kasım Cumartesi günü konuk edecek.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer mücadele ise 14. haftadaki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı olacak. Ligde daha önce şampiyonluk yaşamış ve bu sene de aynı iddiayı sürdüren iki takım, 12 Kasım Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

- Avrupa kupalarında kritik son 2 hafta

Türk takımlarının, Avrupa mücadelesinde belirleyici maçlar da Dünya Kupası öncesinde yapılacak.

Bu süreçte Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, ilk sıradaki konumlarını korumaya çalışacak.

Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile Konferans Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor ise kalan iki maçta üst tura çıkma mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 2 haftaya B Grubu'nda lider olarak giren Fenerbahçe, son iki maçında iç sahada Fransa'nın Rennes, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor da bu süreçte deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ve iç sahada Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak.

Medipol Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son iki maçında deplasmanda İtalya'nın Fiorentina takımının ardından iç sahada İskoçya'nın Hearts ekibiyle mücadele edecek.

Konferans Ligi 5. hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor da G Grubu'ndaki son maçında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Grubunu lider tamamlayan takımların son 16 turuna direkt katılacak olması nedeniyle Avrupa mücadelesinde son iki hafta Türk takımları açısından büyük önem taşıyor.

- Türkiye Kupası'nda toplam 53 maç

Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbolun heyecanını yaşıyor.

Mücadelesi devam eden kupanın 3. eleme turunda bugün ve yarın toplam 26 karşılaşma yapılacak.

Kupada maçları 8-10 Kasım tarihlerinde yapılacak 4. eleme turunda 54 takım mücadele verecek ve toplam 27 karşılaşmaya sahne olacak.

Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilmesinin ardından futbolseverler, Katar'daki Dünya Kupası'nın keyfini yaşayacak.

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