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Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 01.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs ile mücadelesinin 4. gününde vefat etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Ali Düşmez'in yardımcılığını yapan Ahmet Karaman tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'nde corona virüs ile mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu.

TFF İstanbul İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de bir çok canımızı aramızdan alan Covid 19 pandemisi, maalesef can almaya devam ediyor. Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı, uzun zaman amatör spora büyük hizmetleri olmuş Sayın Ahmet Karaman'ın bugün aldığımız kötü bir haberle virüse yenik düştüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Karaman virüse karşı tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'n de mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu. Merhum Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet başta ailesi ve tüm amatör spor camiamız olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Okmeydanı Araştırma Hastanesi

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