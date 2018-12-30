SPOR

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.12.2018 21:18 | Son Güncelleme

Türk futboluna adlarını kazıyan efsane isimlerin yıllar içerisindeki değişimlerine çok şaşıracaksınız... İşte Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e, Şenol Güneş'ten Ersun Yanal'a kadar birçok ismin gençlik fotoğrafları...

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

RIDVAN DİLMEN

RIDVAN DİLMEN

REVNA - YILDIRIM DEMİRÖREN

REVNA - YILDIRIM DEMİRÖREN

AZİZ YILDIRIM

AZİZ YILDIRIM

ŞENOL GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ

JUPP DERWALL - YILMAZ VURAL

JUPP DERWALL - YILMAZ VURAL

SERGEN YALÇIN

SERGEN YALÇIN

AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - METİN AŞIK

AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - METİN AŞIK

RIDVAN DİLMEN - AYKUT KOCAMAN

RIDVAN DİLMEN - AYKUT KOCAMAN

SAMET AYBABA

SAMET AYBABA

IGOR TUDOR

IGOR TUDOR

SERGEN YALÇIN

SERGEN YALÇIN

ERSUN YANAL

ERSUN YANAL

DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK

VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL

RIDVAN DİLMEN - RIZA ÇALIMBAY

RIDVAN DİLMEN - RIZA ÇALIMBAY

TUGAY KERİMOĞLU - BÜLENT KORKMAZ - MERT KORKMAZ - HAMZA HAMZAOĞLU

TUGAY KERİMOĞLU - BÜLENT KORKMAZ - MERT KORKMAZ - HAMZA HAMZAOĞLU

RIZA ÇALIMBAY - ALPAY ÖZALAN - SERGEN YALÇIN

RIZA ÇALIMBAY - ALPAY ÖZALAN - SERGEN YALÇIN

AYKUT KOCAMAN

AYKUT KOCAMAN

ERGÜN PENBE - EMRE BELÖZOĞLU - SERHAT AKIN - FATİH AKYEL - BÜLENT KORKMAZ

ERGÜN PENBE - EMRE BELÖZOĞLU - SERHAT AKIN - FATİH AKYEL - BÜLENT KORKMAZ

ABDURRAHİM ALBAYRAK - MUSTAFA DENİZLİ

ABDURRAHİM ALBAYRAK - MUSTAFA DENİZLİ

BURAK YILMAZ, MEHMET TOPAL, CAN ARAT, BEKİR İRTEGUN, SELÇUK İNAN, VOLKAN BABACAN, UĞUR UÇAR, MEHMET ÇAKIR, OLCAN ADIN, FERHAT ÖZTORUN, SABRİ SARIOĞLU

BURAK YILMAZ, MEHMET TOPAL, CAN ARAT, BEKİR İRTEGUN, SELÇUK İNAN, VOLKAN BABACAN, UĞUR UÇAR, MEHMET ÇAKIR, OLCAN ADIN, FERHAT ÖZTORUN, SABRİ SARIOĞLU

SABRİ SARIOĞLU

SABRİ SARIOĞLU

FİKRET ORMAN - YILDIRIM DEMİRÖREN

FİKRET ORMAN - YILDIRIM DEMİRÖREN

FATİH TERİM

FATİH TERİM

RIDVAN DİLMEN

RIDVAN DİLMEN

AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - VEFA KÜÇÜK - METİN AŞIK

AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - VEFA KÜÇÜK - METİN AŞIK

SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN

UMUT BULUT

UMUT BULUT

ONUR RECEP KIVRAK

ONUR RECEP KIVRAK

VELİ KAVLAK

VELİ KAVLAK

DIDIER DROGBA

DIDIER DROGBA

RIZA ÇALIMBAY - RIDVAN DİLMEN

RIZA ÇALIMBAY - RIDVAN DİLMEN

ALPAY ÖZALAN

ALPAY ÖZALAN

ŞENOL GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ

EMRE AŞIK - TOLUNAY KAFKAS - SERGEN YALÇIN - HAMZA HAMZAOĞLU

EMRE AŞIK - TOLUNAY KAFKAS - SERGEN YALÇIN - HAMZA HAMZAOĞLU

SERGEN YALÇIN - SİNAN ENGİN

SERGEN YALÇIN - SİNAN ENGİN

MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ

SELÇUK İNAN - CANER ERKİN

SELÇUK İNAN - CANER ERKİN

ATIBA HUTCHINSON - MARCELO GUEDES - JEREMAIN LENS (PSV ZAMANI)

ATIBA HUTCHINSON - MARCELO GUEDES - JEREMAIN LENS (PSV ZAMANI)

ERSUN YANAL

ERSUN YANAL

FADIL AKGÜNDÜZ - ABDULLAH KİĞILI - AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK

FADIL AKGÜNDÜZ - ABDULLAH KİĞILI - AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK

ÜMİT DAVALA - TUGAY KERİMOĞLU

ÜMİT DAVALA - TUGAY KERİMOĞLU

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU

SELÇUK İNAN - EGEMEN KORKMAZ

SELÇUK İNAN - EGEMEN KORKMAZ

FATİH TERİM

FATİH TERİM

FATİH TEKKE

FATİH TEKKE

TUNCAY ŞANLI - VOLKAN DEMİREL

TUNCAY ŞANLI - VOLKAN DEMİREL

AZİZ YILDIRIM - MEHMET CANSUN - SERDAR BİLGİLİ

AZİZ YILDIRIM - MEHMET CANSUN - SERDAR BİLGİLİ

AYKUT KOCAMAN - ERSUN YANAL

AYKUT KOCAMAN - ERSUN YANAL

ŞENOL GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ

SİNAN ENGİN - MUTLU TOPÇU

SİNAN ENGİN - MUTLU TOPÇU

FATİH TERİM

FATİH TERİM

BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCULAR

BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCULAR

İLHAN MANSIZ

İLHAN MANSIZ

BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ

MUSTAFA PEKTEMEK

MUSTAFA PEKTEMEK

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR

ARDA TURAN

ARDA TURAN

GÖKHAN GÖNÜL

GÖKHAN GÖNÜL

MOUSSA SOW

MOUSSA SOW

FATİH - FULYA TERİM

FATİH - FULYA TERİM

GÖKHAN İNLER - MAHMUT HANEFİ

GÖKHAN İNLER - MAHMUT HANEFİ

MESUT ÖZİL

MESUT ÖZİL

MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ

HAGI - EMRE BELÖZOĞLU

HAGI - EMRE BELÖZOĞLU

NEYMAR

NEYMAR

OLCAY ŞAHAN

OLCAY ŞAHAN

FATİH TERİM

FATİH TERİM

OĞUZHAN ÖZYAKUP

OĞUZHAN ÖZYAKUP

OLCAN ADIN

OLCAN ADIN

CRISTIANO RONALDO

CRISTIANO RONALDO

ANDRES INIESTA

ANDRES INIESTA

WESLEY SNEIJDER

WESLEY SNEIJDER

RAUL MEIRELES

RAUL MEIRELES

MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ

ARJEN ROBBEN

ARJEN ROBBEN

MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ

HAMİT ALTINTOP

HAMİT ALTINTOP

AZİZ YILDIRIM

AZİZ YILDIRIM

ÜMİT ÖZAT, ÜMİT DAVALA, ÜMİT KARAN

ÜMİT ÖZAT, ÜMİT DAVALA, ÜMİT KARAN

HASAN ŞAŞ

HASAN ŞAŞ

EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ

EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ

SÜLEYMAN SEBA - AZİZ YILDIRIM

SÜLEYMAN SEBA - AZİZ YILDIRIM

TUNCAY ŞANLI - OSCAR CORDOBA

TUNCAY ŞANLI - OSCAR CORDOBA

VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL

SERVET ÇETİN

SERVET ÇETİN

AYDIN YILMAZ

AYDIN YILMAZ

SELÇUK İNAN - ARDA TURAN

SELÇUK İNAN - ARDA TURAN

HASAN ŞAŞ - HAKAN BALTA

HASAN ŞAŞ - HAKAN BALTA

MEHMET TOPUZ

MEHMET TOPUZ

SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN

SERGEN YALÇIN, METİN TEKİN, MEHMET ÖZDİLEK, FEYYAZ UÇAR

SERGEN YALÇIN, METİN TEKİN, MEHMET ÖZDİLEK, FEYYAZ UÇAR

EGEMEN KORKMAZ

EGEMEN KORKMAZ

BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ

TÜMER METİN

TÜMER METİN

SERGEN YALÇIN

SERGEN YALÇIN

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ

EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ

UCHE

UCHE

LUIS FIGO - SUAT KAYA

LUIS FIGO - SUAT KAYA

UMUT BULUT

UMUT BULUT

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL

PASCAL NOUMA

PASCAL NOUMA

TUGAY KERİMOĞLU

TUGAY KERİMOĞLU

BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ

HAMİ MANDIRALI

HAMİ MANDIRALI

HAKAN ÜNSAL

HAKAN ÜNSAL

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU

VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL

A MİLLİ TAKIM

A MİLLİ TAKIM

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU

TUNCAY ŞANLI

TUNCAY ŞANLI

SELÇUK ŞAHİN

SELÇUK ŞAHİN

SERHAT AKIN

SERHAT AKIN

SERVET ÇETİN

SERVET ÇETİN

AHMET YILDIRIM - ÜMİT DAVALA

AHMET YILDIRIM - ÜMİT DAVALA

CANER ERKİN

CANER ERKİN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım Fenerbahçe şenol güneş ersun yanal fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Fenerbahçe'deki Yasin Öztekin gerçeği!

Fenerbahçe'deki Yasin Öztekin gerçeği!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Falcao transferinde flaş gelişme!

Falcao transferinde flaş gelişme!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Gomis, G.Saray taraftarını yine kahretti

Gomis, G.Saray taraftarını yine kahretti

Jardel'in yeni mesleği şaşırttı!

Jardel'in yeni mesleği şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürüldü

Genç taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Rıdvan Dilmen'den güldüren Messi açıklaması

Rıdvan Dilmen'den güldüren Messi açıklaması

MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus

MHK'nin gözdesi Aydınus

Adidas, yeni COPA 19+’ı, yıldızların buluştuğu futbol maçında tanıttı

Adidas, yeni COPA 19+’ı tanıttı

FIFA'dan Türk kulübüne şoke eden ceza!

FIFA'dan Türk kulübüne şoke eden ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.