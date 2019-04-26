Fenerbahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

Türk futbolunda iz bırakan isimler şimdi neredeler?
Şimdi neredeler?
Werner Lorant - Yaşı: 70 - Takımı: FC Hallein (Avusturya 5. Ligi)
Kolbeinn Sigthorsson - Yaşı: 28 - Takımı: Yok (Fransız ekibi Nantes sözleşmesini feshetti)
Fabian Ernst - Yaşı: 39 - (Danimarka 2. Lig ekibi Naestved BK'yı satın aldı)
Batuhan Karadeniz - Yaşı: 27 - Takımı: Bandırmaspor (Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor)
Fabio Bilica - Yaşı: 40 - Takımı: Batatais (Brezilya)
Juan Pablo Pino - Yaşı: 31 - Takımı: Cucuta Deportivo
Cesare Prandelli - Yaşı: 61 - Takımı: Genoa
Daniel Pancu - Yaşı: 41 - Takımı: Rapid Bükreş - (Teknik direktör)
Mario Jardel - Yaşı: 45 - Yeni mesleği: Futbolcu menajerliği
Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Gaziantepspor
Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (Ayrıldı)
Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)
Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)
Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir
Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor
Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Fortuna Sittard.
Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Rayo Vallecano (İspanya)
Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Greuther Furth (Almanya)
Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Figueirense
Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Hapoel Haifa
Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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