Türk futboluyla aralarındaki makası iyice açtılar! İşte dünyanın maddi açıdan en değerli futbol kulüpleri...

Dünyanın en popüler sporu olan futbolda, özellikle son yıllarda kulüpler arasındaki ekonomik makas giderek açılıyor. Bazı takımlar pahalı oyuncu satışlarıyla aradaki farkı kapatmaya çalışsa da, köklü kulüpler hem stadyum hem Şampiyonlar Ligi hem de ürün satışı gelirleriyle, ön plana çıkmaya devam ediyor.

1. REAL MADRID

Listenin başındaki kulüp muhtemelen hiç kimseyi şaşırtmamıştır. Her ne kadar pandemi nedeniyle, ona "Los Galacticos" unvanını kazandıran şaşaalı transferleri gerçekleştiremese de, Real Madrid 1.27 milyar euro'yla yapılan son araştırmaya göre hala dünyanın en değerli kulübü konumunda.

2. BARCELONA

"Ancak rakibiniz kadar güçlüsünüzdür" savını desteklercesine, listemizin ikinci sırasında Barcelona yer alıyor. 1.26 milyar euro değere sahip olan Katalan ekibi, daha çok "La Masia" adındaki altyapı akademisinden yetiştirdiği yıldızlarla parlasa da, transfer konusunda Real Madrid'in pek de gerisinde kaldıkları söylenemez.

3. MANCHESTER CITY

2008 yılında Mansur bin Zayed tarafından satın alınmadan önce tam anlamıyla bir orta sıra takımı olan Gök Mavililer, bu satışın ardından her sezon şampiyonluğa oynayan bir kulübe dönüştü. Yapılan transfer harcamalarının yüksekliği nedeniyle bazı futbolseverler kulübün başarılarına dudak bükse de Manchester City, 1.19 milyar euro değerle listenin üçüncü sırasına konumlanıyor.

4. MANCHESTER UNITED

Sir Alex Ferguson emekli olduktan sonra eski parlak günlerini mumla arasa da, pek çok hatalı transfer yapmış olsa da Kırmızı Şeytanlar, 1.13 milyar euro'luk değeriyle listemizin dördüncü sırasında yer alıyor. Eski futbolcusu "Bebek Yüzlü Katil" lakaplı Ole Gunnar Solskjæer ile parlak bir sezon geçirdiler ama yine de şehrin diğer takımının şampiyonluğunu izlemekle yetindiler.

5. BAYERN MÜNİH

Zaman zaman Borussia Dortmund veya bir başka Alman kulübü sürpriz yaparak aradan sıyrılsa da Münih Devi'nin Bundesliga'yı domine ettiği tartışmaya açık bir konu değil. Hemen her sezon, ligde parlayan yetenekleri kulüplerinden koparan ekip, demir yumruğunu daima güçlü tutmaya çalışıyor. Bayern Münih, 1.06 milyar euro güncel değere sahip.



