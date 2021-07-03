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Türk halıcılar yılın ilk yarısında 1,6 milyar dolar ihracat yaptı

03.07.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk halıcılar yılın ilk yarısında 1,6 milyar dolar ihracat yaptı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Türk halıcıların yılın ilk yarısındaki ihracatını yüzde 54,6 artırarak 1 milyar 617 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde kalan global pazarlarda Türk halıcıların ağırlığını sürdürdüğünü belirtti.

Türk halıcıların ihracatta başarılı olduğuna dikkati çeken Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin halı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,6 yükseldi, 1 milyar 617 milyon dolarlık ihracata imza attı. Haziran'da ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 52,7 artışla 298 milyon dolar halı ihracatı yapıldı. Halı ihracatçılarımızı kutluyorum. 2021'nin ilk altı aylık süreci pandemi nedeniyle tıpkı 2020 yılı gibi büyük zorluklarla geçti. Yaşanan birçok sıkıntıya rağmen dünya halı üretiminin merkezi Türkiye'nin halı ihracatı sekteye uğramadan sürdürüldü. Kendi alanında her ay yeni rekorlara imza atıyor."

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