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Türk halıcılardan 2,6 milyar dolarlık ihracat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2021 15:21 | Son Güncelleme

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: - "2020 yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2020'de 2 milyar 604 milyon 648 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaplan, yazılı açıklamasında, sektörün aralık ayında bir önceki yıla oranla yüzde 28,1'lik artışla 289 milyon 618 bin dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Böylelikle 2020'de Türkiye'den gerçekleştirilen halı ihracatının 2 milyar 604 milyon 648 bin dolara ulaştığını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"2020 yılı zorlu bir yıl oldu. Sadece pandemiyle ilgili sıkıntılar değil ihracatçılar bir çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Ancak alınan önlemler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat girişimleriyle bir çok ülkede yaşanan sıkıntılar giderildi. 2020 yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti. 2021 yılında da pandemi süreci devam ediyor. İhracatçılar olarak dersimize iyi çalışıyoruz. Ülke kalkınması için ihracata devam edeceğiz."

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