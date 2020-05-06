Türk halkı market alışverişinde son dakikacı

İSTANBUL (AA) - Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox'ın çalışmasına göre, 23 Nisan ve 1 Mayıs ile başlayan sokağa çıkma yasakları öncesinde alışverişler son güne kaldı.

Trendbox, İstanbul'da binden fazla noktadan aldığı verilerle, son iki hafta sonu sokağa çıkma yasakları öncesi yapılan satışların analizini gerçekleştirdi.

Trendbox'ın analizinde, 23 Nisan ve 1 Mayıs ile başlayan sokağa çıkma yasakları öncesinde alışverişler son güne kaldı.

Yasaklar başlamadan önce en çok alınan ürünler alkolsüz içecekler, kahvaltılık ürünler ve ekmek oldu. En çok yüzde 29 ile alkolsüz içecek, yüzde 13 ile bisküvi, kek, gofret, yüzde 12 ile kahvaltılık, yüzde 11 ile ekmek ve yüzde 5 ile kuru yemiş alındı.

Yasakların bitimini takip eden ilk günler olan 27 Nisan ve 4 Mayıs Pazartesi günlerinde de İstanbullular, gıda alışverişine koşmadı. Her iki günde de market alışverişinin en yoğun saati 19.00 olarak tespit edildi.