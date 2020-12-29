Türk halkının "Can Azerbaycan'a mektup"ları, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine teslim edildi

Büyükelçilikteki kabulde, kampanyaya ilk mektubu gönderen, Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 2018'de şehit düşen piyade er Şevki Eren Yatkın'ın babası Ahmet ve annesi Zehra Yatkın'ın yanı sıra kampanyanın tanıtımına destek veren Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve kampanyanın iletişim koordinatörü Yusuf Çelik de katıldı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Berat Satıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yazdığı mektubun yanı sıra kendisi de bir şehit ağabeyi olan Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın ve vatandaşların Azerbaycanlı askerlere hitaben yazdığı mektupları, Büyükelçilik Müsteşarı Ruslan Abdullayev'e verdi.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesince başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyası kapsamında, Türk halkının Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycanlı askerlere yazdığı mektuplar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçildiğini ancak sağlıklı günlerde Azerbaycan'da Karabağ'da şehit olanların ailelerini ve gazileri ziyaret etmek istediklerini vurgulayan Satıoğlu, Abdullayev'i ve sanatçı Azerin'i de Kastamonu'ya davet etti.

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin de Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin toprak bütünlüğü uğruna canını feda eden tüm şehitleri saygıyla andığını söyledi.

Gazilere de sağlık dileyen Azerin, "Allah ordumuzdan, askerimizden razı olsun. Bizim yurdumuzu yeniden vatan ettiler, Karabağ'ı. Bugün orada, Şuşa'da alınan topraklarımızda Azerbaycan'ın bayrağının dalgalanmasını her şeyden önce Azerbaycan Türk askerine borçluyuz." diye konuştu.

Abdullayev de kampanya ve ziyaret için Satıoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Satıoğlu, Abdullayev'e mektupları teslim etti ve ilk günden itibaren kampanyaya sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla destek veren Azerin'e teşekkür plaketi sundu.

