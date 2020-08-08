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Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Roketsan üst düzey yöneticilerinden Başkan Yanmaz’a ziyaret

DÜZCE HABERLERİ  | 08.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kotil’i ağırladı.Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kotil Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret etti.

Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Roketsan üst düzey yöneticilerinden Başkan Yanmaz’a ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kotil’i ağırladı.
Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kotil Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret etti. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kotil’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kotil Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz’a gösterdikleri nezaket için teşekkür etti.
Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temely Kotil,"Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Batı Karadeniz’in İncisi Akçakoca’nın daha güzel yerlere geleceğinden şüphemiz yok. Başkanımızın da Akçakoca ve Akçakocalılar için gece gündüz çalıştığını görüyoruz. Başkanımıza başarılar dilerim" dedi.
Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kotil ise,"Batı Karadeniz’in İncisi Düzce’nin Denize açılan kapısı bu şirin ilçenin Başkanımızla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yok.Allah yolunu bahtını açık etsin" diye konuştu.

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Merkez
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