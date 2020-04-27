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Türk-İş "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması sonuçlarını açıkladı:

ANKARA HABERLERİ  | 27.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

"Nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 374, yoksulluk sınırı ise 7 bin 732 lira 91 kuruş oldu"

Türk-İş, nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 374, yoksulluk sınırını ise 7 bin 732 lira olarak hesapladı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın koronavirüsün olumsuz etkilerinin Türkiye'de de görüldüğü, yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelirin yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha da kötüleştirdiği belirtildi.

Salgının görülmeye başlamasından itibaren Türkiye'de bazı önlemlerin alındığı hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Alınan önlemlerin pek çok ekonomik faaliyeti durdurması, işten çıkarmaların artması, ücretsiz izine çıkarılan işçilere verilen ücret desteğinin asgari ücretin yarısı tutarında kalması, kayıt dışı istihdamın da yaygınlığıyla birlikte koronavirüsün ekonomiye etkisi, vereceği zararın özellikle düşük ücretli ve yoksul kesimlerde giderek artacağını ortaya koymaktadır. Bu salgın döneminde ücretlerin korunması ve ihtiyacı olanlara gelir destekleri sağlanması giderek önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde giderek artış gösteren gıda fiyatları ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalar elde edilen ücret gelirleriyle karşılanamamaktadır. İşçi kesimi, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin insana yakışır bir düzeyde olmadığını daha yürürlüğe girmeden dile getirmiş, ancak işveren-hükümet kesiminin kararı geçerli olmuştu. Gelinen aşamada asgari ücretin ve genel olarak ücret gelirlerinin yetersizliği görünür olmuştur."

Türk-İş'in nisan ayı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasına yer verilen açıklamada, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) bu ay 2 bin 374 lira olduğu kaydedildi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 732 lira 91 kuruş olduğu aktarılan açıklamada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti"nin aylık 2 bin 883 lira 88 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi.

- Mutfak harcamaları arttı

Açıklamaya göre, "mutfak enflasyonu"ndaki değişim nisan ayı için şöyle oldu:

"Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında arttı. Yılın ilk 4 ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 9,77 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 12,68 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,61 olarak hesaplandı."

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Açlık Sınırı koronavirüs Türk-İş yoksulluk sınırı

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