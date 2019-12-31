Türk-İş Başkanı Atalay’dan kaçak maden ocakları açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta kaçak maden ocaklarına dikkat çekerek, “Kapalı ocağı biri açıyorsa ha silahlı adam öldürdü, ha orada insan ölüyorsa öldü. Bunun başka izahı yok" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak ziyareti kapsamında Vali Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti. Atalay, Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak da, "Maalesef Soma ülke tarihi için, madencilik, çalışanlar için, sendika ve işverenler için hiç unutulmaması gereken bir olay. Ben ona kaza demiyorum iş cinayeti. Soma’da ocak kapanana kadar oradan ayrılmadım. Ne ben unuturum, ne ailem unutur. 301 arkadaşımız ölmeselerdi, bu kaza olmasaydı. Biz anlattık, siz anlattınız. Kamuoyuna anlatamamıştık. Onlar hayatlarını kaybettiler. Yetimleri var. Bu olayların ardından madencilik sektörü için güzel gelişmeler oldu. Şimdi burada Soma hala süreç devam ediyor. Ben özellikle ceza ile ilgili bu şeyi düzenlemek lazım. 301 kişi öldü, iş kazası, iş cinayeti. Oradaki vatandaş 4 gün yattı. Para kazanma hırsı olan işverenlerimiz var, düzgün işverenlerimiz var. Düzgünlere saygı duyuyoruz. Dua ediyoruz ama gözünü para hırsı bürümüş, istediği kanunu çıkart, istediği yasayı çıkart. İşçi sağlığı ve güvenliği yasası var. Ama hala uyuyor. Bu bölgede ben gelmeden sordum. Kapalı ocaklarla ilgili ben dört senedir dillendiriyorum. Diyorum ki birisi açıyorsa ha silahlı adam öldürmüş, ha adam öldürmüş. Bunu dört senedir söylüyorum. Ben bunu kamuoyunda dillendiren benim. Bir konu şuydu. Madenci güneşi görsün. Haftada iki gün tatil yapsın. Bir tanesi de bu ocak meselesiydi. Kapalı ocağı biri açıyorsa ha silahlı adam öldürdü, ha orada insan ölüyorsa öldü. Bunun başka izahı yok başka. Devlet diyor ki kapalı, sıkıntı ocak. Kilitliyor, kapatıyor mühür vuruyor. Vatandaş üç kuruş kazanacağım diye açıyor. Bu işin hiç izahı yok. Orada insan ölüyorsa silahla adam vuranın adı neyse onun da adı odur. Onun için üç kuruş para kazanacağım diye insanları öldürmenin anlamı yok. Türkiye’de maden nerede varsa bu bölgenin insanı orada. Bu bölgenin insanı çünkü madenci. İş kazasını cinayet olmaktan çıkartmak lazım. Burada sendikanın kurumları var iş güvenliği ile ilgili Türkiye’ye yardım gidiyorsa buradan gidiyor. Arama kurtarma ekibi buradan gidiyor. Bölgeden istifade ediliyor" dedi.

Atalay, Valilik ziyaretinin ardından TTK Palamar Servisi’nde görevli işçilerle bir araya geldi. Atalay; ardından TTK Kozlu Müessesesinde maden işçileriyle bir araya gelecek.

