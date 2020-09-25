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Türk iş dünyasın modern bir Libya için göreve hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:59 | Son Güncelleme

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Dış ilişkiler kurulu Başkanı Mehmet Ali Süren, “SANKON üyesi şirketlerimiz, barış huzur ve istikrar sağlanması durumundu Libya’daki inşaat enerji teknoloji gibi projelerde görev alacaklardır” dedi.Mehmet Ali Süren, Libya’daki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Türk iş dünyası kuruluşu olarak Libya’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Dış ilişkiler kurulu Başkanı Mehmet Ali Süren, “SANKON üyesi şirketlerimiz, barış huzur ve istikrar sağlanması durumundu Libya’daki inşaat enerji teknoloji gibi projelerde görev alacaklardır” dedi.

Mehmet Ali Süren, Libya’daki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Türk iş dünyası kuruluşu olarak Libya’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. SANKON üyesi şirketlerimiz, Libya’da barış huzur ve istikrar sağlanması durumundu Libya’daki inşaat enerji teknoloji gibi projelerde görev alacaklardır. Libya’da çok sayıda şirketle, Türk şirketleri arasında işbirliği anlaşmaları da yapıldı. Türk şirketleri ve Libya şirketleri ortaklığıyla yeniden çağdaş ve modern bir Libya inşa edeceğiz” diye konuştu.
SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Ali Süren, önümüzdeki günlerde SANKON Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu’nun başkanlığında bir heyetin Libya’ya giderek Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için görüşmeler yapacağını bildirdi.

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