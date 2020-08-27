Türk-İş, Hak-İş ve TİSK'ten "kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna uzatılsın" talebi

Açıklamada, "Salgın sürecinin ilk gününden bu yana Türk-İş, Hak-İş ve TİSK olarak eşgüdüm içerisinde, çalışanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu. Ekonomi yönetimimiz de kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatılsın" talebinde bulundu.

Bugüne kadar sosyal taraflar olarak, çalışanlara ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sözcüsü ve sonuna kadar destekçisi oldukları vurgulanan açıklamada, daha önce bazılarını dile getirdikleri ve hala güncelliğinin sürdüğünü düşündükleri ortak talepleri tekrar dikkate sunmak istediklerinin altı çizildi.

- "Ödeneğe erişim kolaylaştırılmalı"

Ortak açıklamada, 24 Temmuz 2020'de yasalaşan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da belirtildiği üzere yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesini olumlu karşıladıklarına dikkat çekildi.

Bu çerçevede önerilerinin istihdama da katkı sunacağına inandıkları belirtilerek, talepler şu şekilde sıralandı:

"Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması.