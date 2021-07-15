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Türk-İş heyeti, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı

15.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş heyeti, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yılında şehit Ömer Takdemir'i kabri başında andı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Atalay, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve beraberindekiler, şehit Takdemir'in Çubuk ilçesi Yakuphasan Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu.

Şehit Takdemir'in ailesine taziyelerini ileten Atalay, Türk-İş olarak şehidin ailesinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Atalay, 15 Temmuz gecesini iyi analiz etmek gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"O gece kahramanlar, gaziler ve şehitler olduğu gibi aynı zamanda hainler de vardı. O hainler fırsat buldukları zaman bize ve ülkemize en büyük kötülüğü geçmişte de olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceklerdir. Bizler terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Rabb'im bu millete böyle acılar bir daha yaşatmasın."

Ankara Şeker Fabrikasının ziraat aletleri kısmında çalışan geçici işçilerinden Nihat Takdemir'in 20 yaşındaki oğlu Ömer Takdemir, FETÖ mensupları tarafından Akıncı Üssü'nde vurularak şehit edilmişti.

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