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Türk Kızılay, Artvin'deki sel dolayısıyla ekiplerini bölgeye sevk etti

22.07.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, Artvin'deki sel dolayısıyla ekiplerini bölgeye sevk etti

Türk Kızılay, Artvin'deki sel dolayısıyla ekiplerini bölgeye sevk etti

Türk Kızılay, Artvin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgeye uzman ekiplerini gönderdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz bölgesi genelinde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam ediliyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Selzedeler için Rize'de de çalışma yürüten Kızılay'ın, bölgeye görevlendirdiği takviye ekip Arhavi'ye ulaştı.

İlk aşamada, temiz su ihtiyacını karşılayan Kızılay ekipleri, mobil beslenme araçlarını da Arhavi'nin üç noktasına konuşlandırdı. AFAD ile koordineli olarak selzedelerin ihtiyaçlarını da belirlemek için bölgede çalışma yürüten Kızılay afet uzmanları, mobil beslenme araçlarıyla kumanya dağıtımı yapacak.

Gelişmeleri yakından takip eden Kızılay, bölgedeki selin etkilerini azaltmak için yardım faaliyetlerine devam edecek.

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