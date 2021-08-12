YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de sıcak yemek dağıtmaya başladı

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de sıcak yemek dağıtmaya başladı

12.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de sıcak yemek dağıtmaya başladı

Türk Kızılay, yağışlardan etkilenen Sinop, Bartın ve Kastamonu'da vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, aralarında Sinop, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Karabük'ün de bulunduğu illerin yoğun yağışlara teslim olduğu, Kızılay afet ekiplerinin, selden etkilenen bölgelerdeki şube ve temsilciliklerle ihtiyaç tespiti yaptığı kaydedildi.

Selin en çok etkilediği Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ihtiyaçların karşılandığı aktarılan açıklamada, Kastamonu'daki vatandaşlar için de Ankara ve Düzce'den 5 biner kişilik mobil mutfak araçlarının selzedelerin hizmetine sunulduğu belirtildi.

Kızılay'ın selin meydana geldiği saatlerden bu yana yaklaşık 200 kişilik ekiple desteğini sürdürdüğü, evlerinde kalıp mutfakları ve yiyecekleri sel sularına kapılan ve tahliye edilen kişilere sıcak yemek vermeye başladığı belirtilerek, günde üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya ve içecek gibi yardımlarla destek olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
CHP'li Çeviköz'den düzensiz göç açıklaması:CHP'li Çeviköz'den düzensiz göç açıklaması:

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:57
Yatsı
21:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.