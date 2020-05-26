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Türk Kızılay Bursa, sessiz bayramda umudun sesi oldu

BURSA HABERLERİ  | 26.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Ramazan Bayramı’nda da saha çalışmalarını aralıksız sürdürerek bayram sevincini ihtiyaç sahipleri ile paylaştı.Türk Kızılay Bursa Şubesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Ramazan Bayramı’nda da saha çalışmalarını aralıksız sürdürerek bayram sevincini ihtiyaç sahipleri ile paylaştı.
Türk Kızılay Bursa Şubesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Covid-19 salgın tehdidi ile mücadele günlerinde ilk günden bu yana sahalarda olan Türk Kızılay Bursa Şubesi, hayırseverlerin destekleri ile iyiliğin paylaşıldığı Ramazan Ayı’nın ardından bayramda da ihtiyaç sahiplerine umut oldu.
Bayramın ikinci günü gerçekleştirilen organizasyonla Türk Kızılay Bursa Ekipleri, hayırseverlerin bağışları ile oluşturulan temel gıda ürünleri, çocuklar için oyuncaklar, bayram ikramlıkları, maske ve siperliklerden oluşan yardım kitlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan’ın nezaretinde 55 kişiden oluşan bir ekiple gerçekleştirilen organizasyonda 300’den fazla aileye ulaşıldı.
Saha çalışmaları sırasında sağlığımız ve güvenliğimizi korumak için görevlerinin başında olan güvenlik görevlilerimiz de unutulmadı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yol güzergahında görevlerinin başında bulunan güvenlik görevlilerimize tatlı ikramında bulundu ve maske dağıttı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Davut Gürkan, sözlerine tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başladı. Bağış severlerle ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurabilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, iyilik yolunda kendilerine destek olan hayırseverlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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