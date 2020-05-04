YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Türk Kızılay Bursa Şubesi, ramazanın bereketini paylaşmaya devam ediyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi, ramazanın bereketini paylaşmaya devam ediyor

BURSA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa Şubesi, korona virüs salgını ile mücadele günleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonlarında Bursalılarla iftar bereketini paylaştı.Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, korona virüs salgını ile mücadele günleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonlarında Bursalılarla iftar bereketini paylaştı.
Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Kızılay Bursa ekipleri, korona virüs salgını tehdidine karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağına uyarak hafta sonu evlerinde kalan şehrin dört bir yanındaki ailelere 2000 pide dağıttı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, "Dünyayı saran virüs salgını mücadele günlerinde şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine umut olurken, diğer yandan da ramazan ayının bereketini paylaşıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için bağış kabullerimiz devam ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Bursa Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:53
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:40

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Emirsultan Eczanesi
Yildirim
Gökkuşağı Eczanesi
Nilufer
Günaydın Eczanesi
Osmangazi
Merve Eczanesi
Yildirim
Sultan Eczanesi
Nilufer
Yeni Hakan Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İnegöl Belediyesi bir günde 18 bin maske dağıttı

İnegöl Belediyesi bir günde 18 bin maske dağıttı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.