YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Türk Kızılay Bursa’da çalışmalarına ara vermiyor

Türk Kızılay Bursa’da çalışmalarına ara vermiyor

31.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Bursa Şubesi, salgınla mücadele sürecinde hafta sonları hayata geçirilen kısıtlama günlerinde de saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Türk Kızılay Bursa Şube ve kadın kolları üyeleri, kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, salgınla mücadele sürecinde hafta sonları hayata geçirilen kısıtlama günlerinde de saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Türk Kızılay Bursa Şube ve kadın kolları üyeleri, kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Hafta sonunda yüzü aşkın haneye ulaşan iyilik elçileri, bağışçıların destekleri ile hazırlanan alışveriş kartları, gıda ve yardım malzemelerinden oluşan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türk Kızılay Bursa Şube, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, şube personeli ve yöneticilerinin katılımları ile düzenli aralıklarla saha çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Türk Kızılay’ın merhamet eline güç veren hayırseverlerin bağışlarını titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda en doğru adreslere teslim etmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Susmaz, “Bağışçılarımız bu konuda rahat olsunlar, Türk Kızılay ekipleri olarak bağışçılarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasındaki en doğru köprüyü kurarak, bağışların en doğru adreslere ulaştırılabilmesi için çabalıyoruz. Bu yolda gücümüzü bağışçılarımız ve gönüllülerimizden alıyoruz. İyilik hareketimize katılan her bağışçı ve gönüllümüz Türk Kızılay’ın dünyaya örnek çalışmalarına güç ve destek olacaktır. Bu yolda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:22
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Aslı Eczanesi
Nilufer
Aslı Eczanesi
Nilufer
Aslı Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

BTSO, üyelerinin sesi olmayı sürdürüyor

BTSO, üyelerinin sesi olmayı sürdürüyor

BUSMEK’te 2. dönem kayıtları devam ediyor

BUSMEK’te 2. dönem kayıtları devam ediyor

UNESCO yolunda adımlar hızlandı

UNESCO yolunda adımlar hızlandı

İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’dan gençlere uyarı

İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’dan gençlere uyarı

Tarihi yalı eğitime hazırlanıyor

Tarihi yalı eğitime hazırlanıyor

Huzurevinde 71 yaşındaki oda arkadaşını okuma yazma öğreterek hayata bağladı

Huzurevinde 71 yaşındaki oda arkadaşını okuma yazma öğreterek hayata bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.