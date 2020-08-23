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Türk Kızılay Bursa’dan merhamet elini güçlendiren takas

BURSA HABERLERİ  | 23.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin Türk Kızılay ve Bursa’ya yeni projeler kazandırmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na takas usulü ile devrettiği Kızılay binasının yıkım töreni Bakan Murat Kurum’un nezaretinde gerçekleştirildi.Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türk Kızılay’ın merhamet elini güçlendirmek ve Bursa’ya değer katmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin Türk Kızılay ve Bursa’ya yeni projeler kazandırmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na takas usulü ile devrettiği Kızılay binasının yıkım töreni Bakan Murat Kurum’un nezaretinde gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türk Kızılay’ın merhamet elini güçlendirmek ve Bursa’ya değer katmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak takas usulü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen Timurtaşpaşa Caddesi üzerindeki Kızılay binasının yıkım töreni Bakan Murat Kurum’un nezaretinde gerçekleştirildi. Tarihi Hanlar Bölgesi Projesi kapsamında projeye dahil edilen alanlardaki Kızılay Binası’nın yıkım törenine online bağlantı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da katıldı. Gerçekleştirilen törenin ardından beraberinde Bursa Protokolü ile birlikte yıkım işlemi yapılan bina çevresinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum burada Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan’dan bilgiler alarak projenin Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.
Türk Kızılay’a ve Bursa’ya yeni projeler kazandırmak amacıyla Bakanlıktan alınan şehrin batı bölgelerindeki araziler karşılığında devredilen binanın yıllarca farklı amaçlarla Kızılay çatısı altında Bursa’ya hizmet verdiğini belirten Davut Gürkan, şimdi de bina yerine takas usulü ile alınan arazilerde yine Bursa ve Türk Kızılay adına önemli ve faydalı projelere imza atacaklarını söyledi. Başkan Gürkan, Tarihi Hanlar Bölgesi Projesi’nin ve Türk Kızılay’a kazandırılan yeni arazilerin Bursa’ya hayırlar getirmesini dileyerek, bu çalışmalarla birlikte Türk Kızılay’ın ve Bursa Şubesi’nin yardım elini daha da güçlendireceklerini ifade etti.

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