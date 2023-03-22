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Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 iftar çadırı kurdu

22.03.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta ramazan için 10 iftar çadırı kurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Pazarcık'ta, yemek ihtiyacının önemli bir kısmı Türk Kızılay tarafından karşılanıyor. Türk Kızılayın Pazarcık Devlet Hastanesi'nde kurduğu mutfakta profesyonel aşçıların hazırladığı yemekler, 25 noktada depremzedeler ve sahada çalışan görevlilere servis ediliyor.

Türk Kızılay Pazarcık Ekip Başkanı Onur Beyazyeşil, AA muhabirine, Türk Kızılay Adana Bölge Afet Müdahale Merkezi olarak Pazarcık'taki depremzedelere beslenme ve sosyal anlamda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede ilk olarak sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için sahra mutfağı kurduklarını vurgulayan Beyazyeşil, ramazan dolayısıyla hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Beyazyeşil, iftar çadırlarının kurulumunu gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bu çadırlarda vatandaşlarımızın ramazan heyecanını birlikte yaşayacağız. Bu kapsamda Pazarcık ilçesinde 10 noktada ramazan çadırı kuruldu. Bu sürede sahur ve iftar programları ile beslenme hizmeti gerçekleştireceğiz. Ramazan boyunca iftarda 20 bin kişiye yemek servis edeceğiz." diye konuştu.

İlçede 20 personelle sürdürdükleri faaliyetlerine 70'i aşkın gönüllünün de destek verdiğini aktaran Beyazyeşil, depremin ilk gününden bu yana yürütülen yardım faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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