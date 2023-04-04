Türk Kızılay Doğubayazıt'ta günlük bin kişiye iftarlık veriyor

İlçedeki ihtiyaç sahiplerine kış aylarında kömür, odun, giyim ve gıda başta olmak üzere çeşitli yardımda bulunan Kızılay Şubesi, yılın her dönemi yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kızılay ekipleri, hayırseverlerin desteğiyle kurulan aşevinde ürettikleri yemekleri, iftara yakın saatlerde araçlara yükleyerek bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor.

Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, yılın her dönemi ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını söyledi.

İlk defa yemek üretimine başladıklarını ve bu faaliyeti yılın 12 ayı sürdüreceklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bağışçılarımız olan Ercan Yenigün ve Ercan Muskan'ın destekleriyle bizler aşevi açtık. Onlar hem gayrimenkul hem de tefrişatını karşıladılar. Burada günlük 1000 kişiye yemek çıkartarak mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız iyilik ve merhamet adına devam etmektedir. Bizler bu noktada ailelerimize ulaşmada ve onların ihtiyaçlarını karşılamada elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç olanlar ile ihtiyaç sahibi aileleri tercih ediyoruz."

DEPREM BÖLGESİNE 17 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için de seferber olduklarını ifade eden Şahin, "Halkımızın büyük gayretiyle ilçemizden çeşitli gıda ve yaşam malzemesi dolu 17 tır çıkararak deprem bölgesine gönderdik." dedi.

Ağrı'daki depremzede ailelere de yardımların ulaştırılmasına gayret ettiklerini belirten Şahin, "İlçemize gelen 400'e yakın ağırlayarak barınma ve beslenme gibi ne tür ihtiyaçları varsa bunları karşılama noktasında da yardım ettik ve yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

