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Türk Kızılay Elazığ'da depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı

12.05.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Elazığ'da depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi, depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, devletin depremzedelerin ve dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu söyledi.

Kızılkaya, kendilerinin de bu süreçte üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler ve ihtiyaç sahiplerine 65 bin 500 öğün iftar ve sahur yemeği dağıttıklarını ifade eden Kızılkaya, 3 bin aileye 75 ton un, 3 bin 800 gıda kolisi yardımı yaptıklarını dile getirdi.

Tam kapanma öncesinde sevgi mağazasından 1900 vatandaşa giysi yardımında bulunduklarını anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle deprem bölgesi olması dolayısıyla genel merkezimiz Elazığ'a biraz özel davrandı. Elazığ'da toplam 16 bin vatandaşımıza nakdi yardımda bulunduk. Yardımları salgın tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirdik. Üyelerimiz, vatandaşlarımızın tek tek kapılarını çaldı. Yardımlar gönüllülerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."

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