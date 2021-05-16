Türk Kızılay, Filistin'de yaşananları özel yayınla kamuoyuna duyuracak

Türk Kızılay, bugün akşam gerçekleştireceği "Filistin Özel Yayını" ile bölgede yaşananları kamuoyunun bilgisine sunacak.
Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin halkına yönelik acil eylem planını uygulamaya koyan Kızılay, hazırladığı özel yayınla kamuoyuna çarpıcı bilgilerin aktarılmasını sağlayacak.
Yardımlar ve gereksinimler dahil birçok detayın bölgeden konuklarla aktarılacağı program, bugün saat 21.00'de Kızılay'ın tüm sosyal medya hesaplarından, bazı televizyon kanalları ve uydu frekansı üzerinden canlı yayımlanacak.
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