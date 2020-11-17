Türk Kızılay gönüllüleri ara tatilde köy okulunu boyayıp sınıfları temizledi

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri, "Benim Okulum Projesi" kapsamında ara tatilde köy okulunu boyayıp öğrencilere hazır hale getirdi.

Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyündeki okulun dersliklerini ve koridorları boyayan 10 gönüllü, camları ve zemini de sildi.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Çengiz Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın afet, sosyal proje, yardım ve kan hizmetlerinin dışında eğitime de katkı sağladığını söyledi.

Talep üzerine, gönüllerle gittikleri Eşmepınar Köyü Ortaokulunda boyama ve temizlik çalışması yaptıklarını belirten Koç, "Güzel bir çalışma oldu. 'Benim Okulum Projesi'ni Eşmepınar Köyü Ortaokulu'nda hayata geçirdik. Gönüllülerimizle okulun boyasını ve temizliğini yaptık. Buradaki çalışmaları gönüllü gençlik ve kadın kolları ekiplerimiz yürüttü. Çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitim görmesine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Tüm sınıfların bakım ve onarımı yaparak öğrencilerimizin ara tatilin ardından daha iyi ortamda eğitim almalarına katkıda bulunduk." diye konuştu.