YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Türk Kızılay gönüllüleri Tunceli'de "Cumhuriyet yaşıtları"na organik ürün dağıttı

Türk Kızılay gönüllüleri Tunceli'de "Cumhuriyet yaşıtları"na organik ürün dağıttı

TUNCELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Türk Kızılay gönüllüleri Tunceli'de "Cumhuriyet yaşıtları"na organik ürün dağıttı

TUNCELİ (AA) - Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında doğan yaşlılara organik ürün dağıttı.

Kızılayın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan gönüllüler, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi kentteki yaşlılara yönelik çalışma yaptı.

Gönüllüler, tespit ettikleri 1923 doğumlu vatandaşlara dağ sarımsağı, dut, kuşburnu, ceviz ve organik bal hediye etti.

Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, AA muhabirine, organik ürünleri alan yaşlıların çok mutlu olduğunu söyledi.

Şube Başkanı Gökhan Arasan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini anlatan Güven, "Bugün hayırseverlerimiz sayesinde Cumhuriyet ile yaşıt 15 nine ve dedemize organik sepet hediye edildi. Kıymetli büyüklerimize şifa olsun. Sepet içerisinde bal, dağ sarımsağı, dut, kuşburnu ve cevize yer verdik." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Tunceli Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
12:15
İkindi
15:28
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Boran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.